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Геноцид нации, парад в Мариуполе, кладбище рашистов, Байден назвал путина диктатором, – главные темы Дневника войны от редакции Obozrevatel TV

Obozrevatel
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Геноцид нации, парад в Мариуполе, кладбище рашистов, Байден назвал путина диктатором, – главные темы Дневника войны от редакции Obozrevatel TV

Видео под описанием:

  • количество детей убитых рашистами в Украине;

  • российские оккупанты хотят провести в Мариуполе парад на 9 мая;

  • в Буче на Киевщине обнаружили кладбище расстрелянных российскими войсками автомобилей;

  • В Бородянке работают около 300 спасателей и большое количество волонтеров;

  • риски возобновления агрессивных боевых действий остаются во всех регионах Украины;

  • путин – диктатор! Так впервые высказался президент Соединенных Штатов Джо Байден;

  • Владимир Зеленский отреагировал на слова Байдена;

  • пиротехники с начала войны обезвредили более 58 тысяч взрывоопасных предметов ;

  • Криворожский металлургический комбинат возобновляет работу.

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