Геноцид нации, парад в Мариуполе, кладбище рашистов, Байден назвал путина диктатором, – главные темы Дневника войны от редакции Obozrevatel TV
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количество детей убитых рашистами в Украине;
российские оккупанты хотят провести в Мариуполе парад на 9 мая;
в Буче на Киевщине обнаружили кладбище расстрелянных российскими войсками автомобилей;
В Бородянке работают около 300 спасателей и большое количество волонтеров;
риски возобновления агрессивных боевых действий остаются во всех регионах Украины;
путин – диктатор! Так впервые высказался президент Соединенных Штатов Джо Байден;
Владимир Зеленский отреагировал на слова Байдена;
пиротехники с начала войны обезвредили более 58 тысяч взрывоопасных предметов ;
Криворожский металлургический комбинат возобновляет работу.