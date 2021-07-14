Европейские страны снова закрывают границы, коллекторы под санкциями и украинские студенты на европейских соревнованиях – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
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с сегодняшнего дня Мальта официально закрыта для туристов. Это первая европейская страна, которая ограничивает пересечение границы, если турист не имеет прививки против коронавируса;
с 21 июля без паспорта вакцинации во Франции будет запрещен вход в места досуга и культуры с количеством посетителей более 50. А с 1 августа во всех заведениях Франции, включая бары, рестораны, кафе и торговые центры, а также при путешествиях на поездах и самолетах паспорт вакцинации станет обязательным условием;
к участникам коллекторского рынка могут применить санкции, если те нарушат права потребителей. Такое определил Национальный банк Украины.
начинаются Европейские университетские игры. Студенты-спортсмены из более чем 400 университетов по всей Европе будут соревноваться в течение 14 дней в столице Сербии.