Европейские антивакцинаторы, вертолеты из Франции, летальное оружие из Литвы – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Смотрите в выпуске:

– 55 арестованных лиц из-за столкновений со стражами порядка – это последствия митинга антивакцинаторов в Брюсселе;

– немцы массово подделывают цифровые сертификаты. За подделку документов о вакцинации в Германии грозит до пяти лет тюрьмы;

– британская королева Елизавета Вторая Из-за "Омикрона" отменила традиционный предрождественский обед, который должен был состояться 24 декабря в Виндзорском замке;

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– 50 вертолётов из Франции от компании Аэробус получит Украина в 2022 году, – сообщил министр внутренних дел – Денис Монастырский;

– в случае агрессии со стороны России, украинским военным поможет Литва.