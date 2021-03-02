Электронная очередь в "ДІЯ", сенсорная кнопка против кнопкодавов, дорогой газ, - темы короткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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