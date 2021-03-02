Электронная очередь в "ДІЯ", сенсорная кнопка против кнопкодавов, дорогой газ, - темы короткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом попытались упростить услугу записи в лист ожидания вакцинации и предлагают сделать это через портал или в телефонном приложении 'ДІЯ'Готовиться к третьей волне пандемии COVID-19, - призывает Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня собирает депутатов раньше, чтобы на практике проверить работу персональных сенсорных клавиш и наконец преодолеть кнопкодавство.В Украине снова подскочили цены на автогаз. Так средняя розничная стоимость сжиженного газа составляет около 16 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад. Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом попытались упростить услугу записи в лист ожидания вакцинации и предлагают сделать это через портал или в телефонном приложении 'ДІЯ'Готовиться к третьей волне пандемии COVID-19, - призывает Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня собирает депутатов раньше, чтобы на практике проверить работу персональных сенсорных клавиш и наконец преодолеть кнопкодавство.В Украине снова подскочили цены на автогаз. Так средняя розничная стоимость сжиженного газа составляет около 16 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад. Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом попытались упростить услугу записи в лист ожидания вакцинации и предлагают сделать это через портал или в телефонном приложении 'ДІЯ' Готовиться к третьей волне пандемии COVID-19, - призывает Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня собирает депутатов раньше, чтобы на практике проверить работу персональных сенсорных клавиш и наконец преодолеть кнопкодавство.В Украине снова подскочили цены на автогаз. Так средняя розничная стоимость сжиженного газа составляет около 16 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад. Готовиться к третьей волне пандемии COVID-19, - призывает Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Готовиться к третьей волне пандемии COVID-19, - призывает Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня собирает депутатов раньше, чтобы на практике проверить работу персональных сенсорных клавиш и наконец преодолеть кнопкодавство. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков сегодня собирает депутатов раньше, чтобы на практике проверить работу персональных сенсорных клавиш и наконец преодолеть кнопкодавство. В Украине снова подскочили цены на автогаз. Так средняя розничная стоимость сжиженного газа составляет около 16 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад. В Украине снова подскочили цены на автогаз. Так средняя розничная стоимость сжиженного газа составляет около 16 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад.