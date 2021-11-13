DUA LIPA vs MAMARIKA, премьеры клипов, шокирующие признания и челленджи для MASHUKOVSKY и YATSUTA в ShowOboz TOP-10!
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, уже все знают о лучших клипах и песнях минувшей недели по версии TopHit.UA!
Звездные гости: неординарный и эпатажный блоггер, актер, автор - MASHUKOVSKY и новое лицо украинской музыки – певица YATSUTA!
Премьеры клипов, неожиданные шокирующие признания и челленджи в звездной студии!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. NK - КРАСНОЕ ВИНО
9. DUA LIPA - LOVE AGAIN
8. АРТЕМ ПІВОВАРОВ – РАНДЕВУ
7. BURAK YETER - BODY TALKS
6. OLIVIA ADDAMS – STRANGER
5. MAMARIKA - KAVA
4. WELLBOY – ГУСИ
Видео дня
3. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА
2. MINELLI - RAMPAMPAM
1. KAZKA - М'ЯТА