DUA LIPA vs MAMARIKA, премьеры клипов, шокирующие признания и челленджи для MASHUKOVSKY и YATSUTA в ShowOboz TOP-10!

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, уже все знают о лучших клипах и песнях минувшей недели по версии TopHit.UA!

Звездные гости: неординарный и эпатажный блоггер, актер, автор - MASHUKOVSKY и новое лицо украинской музыки – певица YATSUTA!

Премьеры клипов, неожиданные шокирующие признания и челленджи в звездной студии!

В перечне лучших клипов и песен недели:

10. NK - КРАСНОЕ ВИНО

9. DUA LIPA - LOVE AGAIN

8. АРТЕМ ПІВОВАРОВ – РАНДЕВУ

7. BURAK YETER - BODY TALKS

6. OLIVIA ADDAMS – STRANGER

5. MAMARIKA - KAVA

4. WELLBOY – ГУСИ

Видео дня

3. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА

2. MINELLI - RAMPAMPAM

1. KAZKA - М'ЯТА