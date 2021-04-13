В Киеве дедушка, 2 года живущий в авто, стал звездой интернета

Василий Михальчук Видео 14:14, 13.04.2021 Обновлено: 14:23, 13.04.2021

В Киеве 82-летний дедушка Марат стал звездой соцсетей из-за того, что он постоянно просит денег на бензин и еду. При этом его "Жигули" в отличном состоянии.

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