День украинских добровольцев, космические войска и "коронавирусный" мурал - темы утреннего выпуска новостей в обзоре Вячеслава Буткалюка
В воскресенье 14 марта в Украине отметят - День украинских добровольцев;
Окружной административный суд. Киева определил дату заседания суда где рассмотрят иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария";
Во Франции сегодня завершаются первые в Европе учения космических войск "AsterX 2021";
Нет русификации украинских традиций, - это лозунг народных гуляний, которые пройдут в столице 13 и 14 марта на территории Музея живой истории "Мамаева Слобода".