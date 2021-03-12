День украинских добровольцев, космические войска и "коронавирусный" мурал - темы утреннего выпуска новостей в обзоре Вячеслава Буткалюка

Окружной административный суд. Киева определил дату заседания суда где рассмотрят иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария";

Во Франции сегодня завершаются первые в Европе обучение космических войск "AsterX 2021";

Нет русификации украинских традиций, - это лозунг народных гуляний, которые пройдут в столице 13 и 14 марта на территории Музея живой истории "Мамаева Слобода".