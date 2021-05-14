День памяти, состояние иммунитета населения и "Лелека" в ВСУ – основные темы утреннего обзора новостей

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В обзоре раскрываются детали следующих новостей:

  • Сегодня впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны;

  • Наши ученые планируют оценить состояние иммунитета населения и проверить на антитела к COVID-19;

  • В Украину прибыли лекарства для пациентов с прогрессирующими формами рассеянного склероза, туберкулеза, а еще ВИЧ-тесты и реагенты;

  • Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новые украинские беспилотники "Лелека-100"

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