Колонна российской техники проехала вглубь Крыма

Виктория Довгань Видео 12:27, 31.03.2021 Обновлено: 12:27, 31.03.2021

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали продвижение российской техники вглубь полуострова. Колонна была замечена на шоссе к Симферополю.

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