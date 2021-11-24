COVID опасен для беременных, перерасчет пенсий, Dart полетел сбивать астероид – главные темы краткого обзора новостей
Смотрите в выпуске:
– родственники погибших рейса MH17 обвиняют Кремль в затягивании дела, которое должен рассматривать Европейский суд по правам человека;
– коронавирус увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. К таким выводам пришли ученые Швейцарского института вирусологии и иммунологии;
– ракетоноситель Falcon-9 отправил в космос аппарат Dart, который должен сменить траекторию движения астероида.
Видео дня