COVID опасен для беременных, перерасчет пенсий, Dart полетел сбивать астероид – главные темы краткого обзора новостей

Смотрите в выпуске:

– родственники погибших рейса MH17 обвиняют Кремль в затягивании дела, которое должен рассматривать Европейский суд по правам человека;

– коронавирус увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. К таким выводам пришли ученые Швейцарского института вирусологии и иммунологии;

– ракетоноситель Falcon-9 отправил в космос аппарат Dart, который должен сменить траекторию движения астероида.