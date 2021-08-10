COVID-19 станет сезоной простудой, продолжается командно-штабные учения ВСУ, надежда на паралимпийцев, – основные теми короткого обзора новостей

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британские ученые допускают превращение COVID-19 в сезонную простуду. Хотя на это понадобится несколько лет – считает профессор Нориджской медицинской школы Пол Хантер;

на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области продолжаутся командно-штабные учения. В них принимают участие Вооруженные Силы Украины;

НАБУ планирует обратиться в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра;