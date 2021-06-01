Спали 17 лет: побережья США заполонили миллиарды цикад

На восточном побережье США появились миллиарды цикад, которые 17 лет провели под землей. Выбравшись, они отправляются в сады и леса для размножения.

Этот выводок насекомых называют поколением Х и он крупнейшими в этой семье.

За свою жизнь самка может отложить до 400 – 600 яиц. Впоследствии самка умирает, а из яиц вылупляются новые нимфы цикад, которые падают и зарываются в землю на следующие 17 лет.

Для людей цикады не представляют опасности, а для животных и птиц является полезной пищей.

Следующий выводок Х ожидают в 2038 году.