Чрезвычайное положение в США, зима без энергосистем Беларуси и России, цифровое преобразование общин и бизнеса – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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В обзоре:

  • Байден продлил режим чрезвычайного положения в США, еще по меньшей мере на год;

  • Всемирный банк исследует проведение земельной реформы в Украине;

  • Украина занимается синхронизацией с европейской энергетической сетью, что может осуществиться полностью до 2023 года;

  • Конституционный суд Украины может отменить автоматическую фиксацию нарушений на дороге.

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