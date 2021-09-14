Чрезвычайное положение в США, зима без энергосистем Беларуси и России, цифровое преобразование общин и бизнеса – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
В обзоре:
Байден продлил режим чрезвычайного положения в США, еще по меньшей мере на год;
Всемирный банк исследует проведение земельной реформы в Украине;
Украина занимается синхронизацией с европейской энергетической сетью, что может осуществиться полностью до 2023 года;
Конституционный суд Украины может отменить автоматическую фиксацию нарушений на дороге.