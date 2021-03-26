В Киеве мужчина бросал бутылки в автомобили

Олег Тимченко Видео 10:11, 26.03.2021 Обновлено: 12:26, 26.03.2021

В Соломенском районе Киева 25 марта мужчина, бросая бутылки с окна 5 этажа дома, расположенного на улице Волынская, повредил 8 автомобилей.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Данилов: завод Марченко заправляет топливом танки РФ на Донбассе

Украина рискует остаться без денег МВФ: почему переговоры "зависли" и что будет с зарплатами

В Киеве уничтожили вековые дубы в Голосеевском лесу – в Госэкоинспекции отреагировали. Фото

Страны ЕС выкупили вакцин в разы больше, чем им нужно: кто и по какой цене забрал прививки

В НАТО назвали главное условие вступления Украины в Альянс