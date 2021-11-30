"Бустерная" вакцина для всех, население Украины уменьшается, ВРУ принимает бюджет-2022 – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
Смотрите в выпуске:
– Центр контроля и профилактики заболеваний США рекомендует сделать бустерную вакцину от COVID-19 обязательной для всего взрослого населения;
– сегодня отмечаем День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
– за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате окупанты ранили двух бойцов ВСУ и мирного жителя;
– нас становится меньше. По данным ООН, Украина оказалась среди лидеров по темпам сокращения населения в мире;
Видео дня
– новую пленарную неделю с 30 ноября по 3 декабря парламентарии должны посвятить проекту госбюджета-2022 года.