Борис Джонсон в ВРУ, 9 мая – день позора, развитие Киевщины, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины.

9 мая – день позора , – Ким;

Россия хочет включить оккупированный юг Украины в состав аннексированного Крыма;

в Бородянке и Ирпене в Киевской области строят новые кварталы;