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Борис Джонсон в ВРУ, 9 мая – день позора, развитие Киевщины, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV

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Смотрите в выпуске:

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины.

  • британская разведка сообщила: россия ослабла;

  • 9 мая – день позора, – Ким;

  • Россия хочет включить оккупированный юг Украины в состав аннексированного Крыма;

  • в Бородянке и Ирпене в Киевской области строят новые кварталы;

  • оккупанты отключили юг Украины от мобильной связи и интернета;

  • несмотря на войну, Украина лидирует на мировой арене;

  • в Бородянке в Киевской области освободили кошку.

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