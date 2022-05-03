Борис Джонсон в ВРУ, 9 мая – день позора, развитие Киевщины, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой Украины.
британская разведка сообщила: россия ослабла;
9 мая – день позора, – Ким;
Россия хочет включить оккупированный юг Украины в состав аннексированного Крыма;
в Бородянке и Ирпене в Киевской области строят новые кварталы;
оккупанты отключили юг Украины от мобильной связи и интернета;
несмотря на войну, Украина лидирует на мировой арене;
в Бородянке в Киевской области освободили кошку.