Боевой дрон с технологиями stealth, цифровая инклюзия и Украина на Евро-2020, – основные темы выпуска новостей

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В Европе завершается вторая часть 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы;

До конца июня в Украине будет почти 4 миллиона доз вакцин против COVID-19, – Виктор Ляшко;

Сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth – украинские разработчики представили летательный аппарат над которым работало 25 лучших украинских ученых и специалистов по авиакосмической отрасли;

Цифровая инклюзия – так называется первое украинское приложение для без барьерного общения;