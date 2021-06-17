Боевой дрон с технологиями stealth, цифровая инклюзия и Украина на Евро-2020, – основные темы выпуска новостей

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Смотрите в выпуске:

  • В Европе завершается вторая часть 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы;

  • До конца июня в Украине будет почти 4 миллиона доз вакцин против COVID-19, – Виктор Ляшко;

  • Сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth – украинские разработчики представили летательный аппарат над которым работало 25 лучших украинских ученых и специалистов по авиакосмической отрасли;

  • Цифровая инклюзия – так называется первое украинское приложение для без барьерного общения;

  • В Бухаресте, украинская Национальная сборная по футболу сыграет с Северной Македонией, в рамках Евро-2020.

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