Щенок главы Ирландии чуть не сорвал его выступление. Видео
Щенок породы бернский зенненхунд президента Ирландии Майкла Хиггинса заигрывал с хозяином прямо во время его выступления по случаю смерти актера Тома Хикки.
Видео шалостей собаки по кличке Мисних опубликовано в Тик-Токе самого лидера Ирландии, и уже успело вызвать умиление публики по всей Европе.
Так, пока Хиггинс произносил памятную речь о деятеле культуры национального уровня, Мисних забавно покусывал ладонь президента, терся о его пиджак и клал лапу на бедро. Хозяин, в свою очередь, невозмутимо продолжал речь с выдержкой настоящего правителя и даже не пытался отогнать питомца.
Известно, что ирландский лидер испытывает большую симпатию к собакам этой породы. В доме у Хиггинса уже живет взрослый бернский зенненхунд, который также нередко попадал в объективы ирландской прессы.
Сам малыш Мисних появился у главы государства только в марте этого года, но судя по всему, прекрасно освоился в условиях публичности.
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