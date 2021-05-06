Щенок главы Ирландии чуть не сорвал его выступление. Видео

Щенок породы бернский зенненхунд президента Ирландии Майкла Хиггинса заигрывал с хозяином прямо во время его выступления по случаю смерти актера Тома Хикки.

Видео шалостей собаки по кличке Мисних опубликовано в Тик-Токе самого лидера Ирландии , и уже успело вызвать умиление публики по всей Европе.

Так, пока Хиггинс произносил памятную речь о деятеле культуры национального уровня, Мисних забавно покусывал ладонь президента, терся о его пиджак и клал лапу на бедро. Хозяин, в свою очередь, невозмутимо продолжал речь с выдержкой настоящего правителя и даже не пытался отогнать питомца.

Известно, что ирландский лидер испытывает большую симпатию к собакам этой породы. В доме у Хиггинса уже живет взрослый бернский зенненхунд, который также нередко попадал в объективы ирландской прессы.

Сам малыш Мисних появился у главы государства только в марте этого года, но судя по всему, прекрасно освоился в условиях публичности.