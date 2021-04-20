Бельгия открывает границы для туристов, а в Бразилии не хватает лекарств для борьбы с COVID-19 – коронавирусные хроники

Концерт без масок в Великобритании, комендантский час в Германии.

Власти Великобритании приглашают тысячи людей на концерт без масок и соблюдение дистанции. Мероприятие состоится 2-го мая в Ливерпуле. Концерт является частью пилотного проекта правительства страны. Обязательным условием для зрителей будет отрицательный тест на COVID-19. А уже после мероприятия всем присутствующим сделают ещё один анализ на коронавирус. По словам же министра культуры Соединённого Королевства Оливера Даудена, результаты этого проекта играют важную роль в концепции безопасности.

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