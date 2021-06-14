Байден за единство Запада, "Украина 30. Индустриализация" и парадзюдо – основные темы выпуска
В обзоре узнаете:
Президенті США Джо Байден и России Владимир Путин 16 июня в Женеве проведут встречу, где в частности будет подниматься и украинский вопрос;
Саммит НАТО без Украины и Грузии. Сегодня страны-участницы альянса собираются, чтобы обсудить агрессивные действия России;
Украина берется за реформу государственных сервисов для моряков. Перезентация новых решений состоится в рамках форума "Украина 30. Индустриализация";
Сегодня начинается Гран При по парадзюдо в Великобритании. Это так называемый заключительный международный старт перед Токио-2020.
Видео дня