Байден в Европе, карантин ослабили, пополнения "Площади Звезд", – основные темы короткого обзора новостей
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Президент США Джо Байден отправился в Европу;
Франция отменила ограничения для въезда иностранных граждан, в том числе украинцев;
В Украине разрешено проводить массовые мероприятия, посещать рестораны и ночные клубы;
Трехсторонняя контактная группа рассматривает вопрос о нарушении перемирия со стороны вооруженных формирований РФ;
"Площадь Звезд" пополнится именами 3-х спортсменов.