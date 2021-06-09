Байден в Европе, карантин ослабили, пополнения "Площади Звезд", – основные темы короткого обзора новостей

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Смотрите в выпуске:

  • Президент США Джо Байден отправился в Европу;

  • Франция отменила ограничения для въезда иностранных граждан, в том числе украинцев;

  • В Украине разрешено проводить массовые мероприятия, посещать рестораны и ночные клубы;

  • Трехсторонняя контактная группа рассматривает вопрос о нарушении перемирия со стороны вооруженных формирований РФ;

  • "Площадь Звезд" пополнится именами 3-х спортсменов.

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