Байден должен отложить дипломатию и поставить четкие требования к Путину, – Мирослав Гай

Президент США Джо Байден должен четко сказать о кибератаках, об отравлении и убийстве людей, о финансировании терроризма и предостеречь Путина от маниакальных угроз. Об этом в эфире Obozrevatel TV сообщил ветеран АТО Мирослав Гай. Также военнослужащий напомнил, что Украина 2 года не имеет политического представителя в НАТО. И сказал, что кандидатуру на пост, который ранее занимал Вадим Пристайко сейчас согласовывают с альянсом.