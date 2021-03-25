Священная гора аборигенов Австралии превратилась в водопад

Андрей Жигайло Видео 19:30, 25.03.2021

Сильный ливень превратил на водопад известную в Австралии скалу Улуру, что находится в национальном парке Улуру-Ката-Тьюта.

Дожди стали причиной сильнейшего за 50 лет наводнения на континенте. Рекордное количество осадков привела к прорыву плотин и разлива рек.

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