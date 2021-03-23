AstraZeneca назвала эффективность препарата, а ЕС не готов делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:30, 23.03.2021 Обновлено: 09:19, 23.03.2021

Компания AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала эффективность препарата на уровне 79% предотвращения заражения болезнью и 100% защиту от тяжелой формы и госпитализации.

Напомним, ряд европейских стран ранее заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Однако затем несколько стран все же объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом. О том, какова сейчас ситуация с коронавирусом в мире, – смотрите дальше в материале наших журналистов.

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