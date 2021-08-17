AstraZeneca из Польши, Венгрия вакцинирует украинцев, аудиогиды от Зеленской, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
В выпуске узнаете о таком:
вскоре 1,3 миллиона доз вакцины от COVID-19 Польша передаст Украине. К концу августа более 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Остальные осенью;
для жителей Закарпатской области возможность прививки на границе с Венгрией был продлена до конца августа. Вакцинироваться можно на двух пунктах пропуска: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино";
в Украине появятся 30-ть аудиогидов украинскими культурными центрами на английском и украинском языках. По крайней мере о создании их сегодня договариваются Министерство культуры и информационной политики, Государственное агентство развития туризма и один из популярник медиасервисов.
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