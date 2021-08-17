AstraZeneca из Польши, Венгрия вакцинирует украинцев, аудиогиды от Зеленской, – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

В выпуске узнаете о таком:

вскоре 1,3 миллиона доз вакцины от COVID-19 Польша передаст Украине. К концу августа более 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Остальные осенью;

для жителей Закарпатской области возможность прививки на границе с Венгрией был продлена до конца августа. Вакцинироваться можно на двух пунктах пропуска: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино";