Арест Прохнича, бланки листков нетрудоспособности, финал вступительной кампании, – основные темы утренних новостей в обзоре Вячеслава Буткалюк

арест без залога - вероятно именно такую санкцию определит суд для задержанного после попытки захвата Кабинета министров Владимира Прохнича;

за счет бюджетных средств в вузах будут учиться почти 65 тысяч человек. Всего абитуриенты подали 1 миллион 700 тысяч заявлений на поступление в учебные заведения.