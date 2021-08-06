Арест Прохнича, бланки листков нетрудоспособности, финал вступительной кампании, – основные темы утренних новостей в обзоре Вячеслава Буткалюк
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арест без залога - вероятно именно такую санкцию определит суд для задержанного после попытки захвата Кабинета министров Владимира Прохнича;
в регионы развезли бланки больничных листов. В целом "Укрспецполиграфия" изготовит более 5 млн бланков листков нетрудоспособности;
за счет бюджетных средств в вузах будут учиться почти 65 тысяч человек. Всего абитуриенты подали 1 миллион 700 тысяч заявлений на поступление в учебные заведения.
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