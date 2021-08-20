Афганцы окружили аэропорт Кабула

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию.

В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек. Среди них граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы и граждане третьих стран.

Талибы же требуют покинуть аэропорт тех афганцев, которые не имеют правильных документов.

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