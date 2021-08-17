''Талибан'' и талибы: кто они такие

"Талибан" в Афганистане появились в начале 1990-х годов, после вывода советских войск из страны. На языке пушту название переводится как "студенты".

Талибы быстро распространили свое влияние на юго-запад Афганистана. В сентябре 1995 года они захватили провинцию Герат. А за год уже вошли в столицу Кабул, повалив режим президента Бурхануддина Раббани.

Свою активность талибы возобновили после того, как США начали полный вывод войск из страны.

16 августа года прессекретар политического офиса талибов Мохаммад Наим объявил о завершении войны в Афганистане.