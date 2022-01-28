Как подрывники Сталина уничтожили Успенский собор: Томенко представил фильм о Киево-Печерской лавре

Организатор акции "7 чудес Украины", основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко представил на телеканале OBOZREVATEL вторую программу из цикла "Семь чудес Украины", посвященную Киево-Печерской лавре.

В фильме развенчивается миф о том, что Успенский собор был уничтожен нацистскими войсками в 1941 году. На самом деле это сделала "группа подрывников Сталина", которая в общей сложности уничтожила в столице более 300 зданий.

Томенко рассказал о "возвращении" в Киево-Печерскую лавру трех выдающихся исторических фигур – кобзаря Тараса Шевченко, гетмана Ивана Мазепы и военачальника Великого княжества Литовского Константина Острожского, с которыми связана история лавры.

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В этом видео можно просмотреть фильм.