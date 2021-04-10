Выступление Сердючки на шоу "Маска"

Obozrevatel Видео 21:52, 10.04.2021 Обновлено: 21:59, 10.04.2021

В финальном выпуске грандиозного шоу "Маска", который показали в субботу, 10 апреля, первой на сцену вышла Верка Сердючка.

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