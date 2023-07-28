newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинские морпехи показали, как освобождали от окупантов Старомайорское

9

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта.

Военные опубликовали видео наступательной операции на Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время украинские защитники продолжают зачищать населенный пункт.

Топ видео