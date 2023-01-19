Обращение Зеленского 19 января

Вечером 19 января президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.

"Сегодня принято сразу несколько мощных решений партнеров по усилению нашей обороны. Прежде всего для усиления нашей артиллерии. Спасибо Эстонии за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы. Спасибо Швеции за новый военный пакет. По NLAW, Archer и БМП. Спасибо Дании за принятие решения о CAESAR для наших воинов – это серьезно усилит нашу армию. Спасибо Литве за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты", – заявил Зеленский.