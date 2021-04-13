Украинка объяснила резкие высказывания в адрес полиции

Obozrevatel Видео 18:55, 13.04.2021 Обновлено: 18:57, 13.04.2021

Украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Эмиратах, объяснила подписчикам свои резкие высказывания в адрес правоохранительных органов. Она уточнила, что негативные слова говорила исключительно о полиции Дубая.

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