130 тонн военной помощи от США Украине, большое увольнение в Нью-Йорке и новая дорога в Борисполь от Киева, – темы Итогов за 11 февраля
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Россия приняла решение отменить блокаду Азовского моря, которую собиралась установить под предлогом военных учений. С чем это связано – спросим у Александра Коваленко, военного эксперта;
О деле Порошенко и нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыму поговорим с Ахтемом Чийгозом, народным депутатом Украины от "Европейской Солидарности".