Мейхер в образе Луны

Obozrevatel Видео 21:48, 27.03.2021 Обновлено: 21:50, 27.03.2021

Надежда Мейхер выступила в образе загадочной Луны на шоу "Маска".

Комментировать
Видео

Смотрите также

Семенченко записал видео перед арестом и открестился от обвинений

Что делать, если у вас подозрение на коронавирус: алгоритм действий

Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву

Арестованный Семенченко попал в больницу, – адвокат

Срочное заседание ТКГ из-за гибели бойцов ВСУ не состоялось, – Арестович