Заместитель представителя России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что стране необходимо быть готовой выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, а в этом случае она может создать свой аналог Европейского суда по правам человека.\nПодробнее – читайте здесь. Заместитель представителя России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что стране необходимо быть готовой выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, а в этом случае она может создать свой аналог Европейского суда по правам человека.\nПодробнее – читайте здесь. Заместитель представителя России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что стране необходимо быть готовой выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы, а в этом случае она может создать свой аналог Европейского суда по правам человека. ПАСЕ Подробнее – читайте здесь. читайте здесь