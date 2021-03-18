Весенние каникулы в Африке: украинский оператор запускает чартерную программу в Кению

Экзотическая Кения будет доступна украинским туристам и на чартерной перевозке. Запуск первых в Украине чартеров в Момбасу анонсировал крупнейший национальный туроператорTravel Professional Group .

Три прямых рейса в Кению запланированы на 16 апреля, 24 апреля и 3 мая. Вылеты по маршруту Киев – Момбаса – Киев (с дозаправкой в Египте) будут осуществляться из аэропорта "Киев" (Жуляны) на крыльях авиакомпании Bees Airline. Время в полете – 9 часов 25 минут с учетом дозаправки. Приятным бонусом для туристов станет удобная полетная программа: борт вылетает из Киева в 23:00, прилетает в Момбасу в 09:00 следующего дня. Обратный вылет – в 09:25 из Момбасы, прилет в Киев – в 19:30 того же дня.

Кения станет второй после Танзании восточноафриканской страной куда украинские туристы будут летать без пересадок.

У TPG есть действующие контракты с принимающими компаниями и отелями-бестселлерами мирового уровня в Кении, что позволяет гарантировать наличие свободных номеров и мгновенно подтверждать бронирование. Туроператор предлагает широкий выбор пляжных и сафари-туров с посещением самых известных национальных парков.

Яркий мир африканской экзотики

Кения рушит все представления об однообразной пустынной Африке. Фантастические рассветы и закаты, пейзажи, словно сошедшие со страниц журналов: бескрайние саванны, белоснежные тропические пляжи, коралловые рифы, горы, мангровые леса и джунгли, населенных невероятным количеством животных и птиц. Если вы мечтаете побывать на родине масаев, понаблюдать за дикими животными в естественной среде обитания, пожить в экзотическом отеле на сваях, постоять на самом экваторе и замереть от восхищения, провожая закат в саванне, значит Кения вам точно понравится!

Отдых и развлечения на любой вкус

Вариантов отдыха в Кении может быть множество. Страна очень развита в туристическом плане. В более чем 50 национальных парках Кении можно увидеть всех представителей большой африканской пятерки (слона, носорога, буйвола, льва и леопарда), а также крокодилов, бегемотов, жирафов, экзотических пернатых. Здесь можно отправиться на сафари не только на джипах, но и на воздушном шаре, побывать на живописном озере Виктория и второй после Килиманджаро вершине Африки – горе Кения, а затем исследовать яркие подводные рифы, обрамляющие почти 480 км кенийского побережья.

Любителей расслабленного отдыха ждут более сотни километров белоснежных пляжей с красивыми пальмами и раскатистыми волнами Индийского океана. На курортах Ватаму, Малинди, Ламу, Момбаса можно великолепно позагорать, порыбачить, насладиться свежими морепродуктами и экзотическими блюдами местной кухни, заняться любимыми видами спорта на воде или заказать морскую прогулку.

Виза

С 01.01.2021 въезд в Кению разрешен только по заранее оформленным электронным визам. Стоимость визы составляет 53 $. Для оформления понадобятся: паспорт (действительный не менее 6 месяцев с момента въезда в страну), заполненная анкета на визу, обратный билет, ваучер, цифровая цветная фотография 3х4. Процесс получения визы длится до 48 часов.

Прививки и безопасность во время пандемии COVID-19

Для посещения Кении туристам необязательно иметь действующую прививку от желтой лихорадки. Чтобы пересечь границу необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (тест проводится не ранее чем за 96 часов до прилета в Кению), а также заблаговременно, перед вылетом из Украины, заполнить анкету здоровья онлайн на сайте: https://ears.health.go.ke/airline_registration/