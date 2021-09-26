Вена по-украински. Даем подсказки тем, кто хочет отдохнуть интересно и бюджетно

Бывшая имперская столица Вена – огромный туристический магнит в самом сердце Европы. Из Украины туда едут тысячи туристов, как с турагентствами, так и самостоятельно, как на luxury отдых и шопинг на центральной улице Ґрабен, так и просто для того, чтобы не спеша прогуливаться по городу и насытиться духом австрийской архитектуры.

OBOZREVATEL поможет вам самостоятельно спланировать путешествие, о котором вы будете вспоминать с удовольствием, и посоветует пять вещей, которые стоит сделать в Вене.

Австрийцы демократичны настолько, что, кроме четырех вакцин, разрешенных ЕМА, признают еще и индийский CoviShield, и китайский CoronaVac. Поэтому если вы привиты – welcome. Если не вакцинированы, делайте ПЦР-тест (не ранее, чем за стандартных 72 часа) или тест на антиген (за 48). Детям до 12 лет разрешен въезд без тестов.

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Самый быстрый способ попасть в Вену – долететь лоукостером: через два часа будете на месте. Билеты – к примеру, на октябрь – на момент написания этой статьи можно было приобрести за 750–900 грн. Поездом ехать сутки, и билет стоит около 85 евро – по текущему курсу. Автобусы тоже стабильно ездят, через Венгрию. Ехать также сутки, и билет от одного из перевозчиков, например, стоит 1600 грн.

Аэропорт расположен в 16 километрах от города, добраться от него до Вены очень просто. Скоростной поезд СAT домчит вас за 15 минут и 11 евро. Городская электричка S7 – за 25 минут и четыре евро 80 центов (ходит каждые полчаса). Вообще, с общественным транспортом в австрийской столице без проблем: очень удобное метро, автобусы ходят четко, как дорогие часы, а ночные автобусы выручат, если вы где-то засиделись.

Где остановиться, решать вам, ведь в Вене найдется жилье как для тех, кто путешествует бюджетно, так и для привыкших к комфорту и роскоши. Если хотите сэкономить, выбирайте хостел, и найдете приличный от 500 гривен за ночь. Цены на отели и апартаменты стартуют от тысячи гривен.

А теперь – что мы советуем сделать, даже если вы вырвались в Вену на пару дней.

Сделать это можно, поднявшись на смотровую площадку Южной башни собора Святого Стефана, известного как Штефансдом, главное культовое сооружение Вены. И самое высокое, ведь Южная башня – 137 метров высотой. Этот собор – одним из самых красивых образцов готического стиля. Освящен был еще в XII веке, затем веками достраивался-перестраивался (а после Второй мировой – реставрировался счет жителей всех австрийских земель). Башню достроили в 1433-м, поэтому готовьтесь к тому, что никакого лифта нет и наверх по винтовой лестнице придется взбираться пешком.

Констатируя факт, что мы с вами – ну просто Гулливеры сравнению с теми, кто эту лестницу строил и поднимался-опускался ними в Средние века. Такое впечатление, что каждая ступенька рассчитана на детскую ножку, и если ваш размер обуви больше 38-го, позаботьтесь о том, чтобы на вас были удобные ботинки. И лучше идти на площадку утром, где-то в девять. Поскольку уже в обед множество желающих это сделать и подъем по лестнице усложняется: трудно двигаться, когда навстречу тебе, сверху, идет целая толпа...

Стоит такой подъем 5 евро, приобрести билет можно на входе в башню. А панорама Вены, которая откроется перед вами, – просто фантастическая. Вы увидите дворцы, парки, другие прекрасные церкви, небоскребы, торговые центры, Дунай... И сможете не только сделать фото на память, но и определить дальнейший маршрут: на что из этого богатства вам сильнее всего захочется посмотреть?

Ну а после возвращения с небес на землю советую зайти и в собор: он действительно грандиозный. Готические своды и изысканная резная кафедра, алтари эпохи Барокко и витражи XIV века не оставят вас равнодушными.

Правда, как среди разнообразия венских музеев выбрать один, представить не могу. Но своеобразную памятку подарю:

- к Климту – в Бельведер (знаменитый "Поцелуй" и другие "золотые" работы экспонируются именно там, в верхнем дворце, и этот музей уже говорит по-украински, так что, покупая билет за 15.90 евро, просите аудиогид на родном языке);

- к Дюреру и "Зайцу" – в Альбертину (богатейшее собрание произведений искусства в шаге от Венской оперы и недалеко от Штефансдома);

- к Босху, Брейгелю, Арчимбольдо и многим другим всемирно известным художникам – в мой любимый Музей истории искусств. Да-да, именно тот, что возле памятника императрице Марии-Терезии и напротив Музея естествознания. Кстати в последний обязательно сходите, если вы приехали с детьми: и дошкольники, и подростки будут в восторге. С 20 октября там начинает работать мегакрутая выставка "СинеЗавры", посвященная динозаврам в кино и в истории планеты Земля.

Музей истории искусств тоже готовит очередную "бомбу": с 5 октября 2021-го по 16 января 2022-го там будет проходить выставка "Тициан. Образ женщины". Выдающийся венецианец и его современники написали сотни прекрасных женских портретов, и кураторы соберут их в Вене. Красотки XVI века будут смотреть с картин на вас, а вы – созерцать лучшие мировые шедевры... Билет на постоянную экспозицию стоит 16 евро, цена на Тициана стартует от 23-х. Но, поверьте, желающих увидеть венецианских куртизанок, аристократок и не менее привлекательных служанок уже более чем достаточно: собирайтесь заранее.

Каждая выставка в Музее истории искусств – событие мирового масштаба. 400 тысяч посетителей собрала предыдущая, посвященная Брейгелю. 340 тысяч – Караваджо и Бернини. В этот раз ожидают около полумиллиона зрителей. Вероятно, так и будет, ведь уставшие от локдаунов люди жаждут зрелищ. И, конечно, не откажутся от таких изысканных.

Галерея Альбертина тоже не нуждается в том, чтобы ее как-то по-особому представляли, потому что это одно из самых весомых собраний произведений искусства. Прежде всего, поражают рисунки: уже упоминавшийся Дюрер, Босх, Брейгель, Рафаэль, Рембрандт, Шиле – и коллекция полотен модернистов, одна из лучших в мире. Там уже определитесь, что вам больше по душе: причудливая геометрия Пикассо или трогательный "Козленок" Марка Шагала. А может, нежные пейзажи Поля Сезанна?

Стандартный билет в Альбертину стоит 23 евро, однако не стоит забывать, что вам в любом материале о путешествиях советует OBOZREVATEL : перед визитом в музей смотрим сайт этого музея. Во-первых, электронный билет избавит вас от необходимости стоять в очереди, во-вторых, есть категории посетителей, для которых везде предусмотрены скидки. К примеру, кому за 65. Тот, кто убеждает, что это только для граждан Евросоюза, может вывести вас на ложный путь: украинские туристы, спокойно проходили по таким скидками. Также бонусы предусмотрены для групп: вдруг вы едете в Вену целым офисом или большой компанией друзей?

Ну а дети и молодежь до 19 лет вообще имеют право посетить ряд музеев, к примеру, Альбертину и Бельведер, совершенно бесплатно. Советую обязательно этим воспользоваться.

Как думаете, сколько стоит билет в знаменитую Венскую оперу? Несколько сотен евро? Да, самые дорогие я видела за 287. Но можно приобрести вполне приличный за 12–16, и даже за девять евро. "Галерка" же вообще стартует от двух с половиной.

Поэтому что мы делаем? Ни в коем случае клюем на сайты перекупщиков, где вас активно зовут в Венскую оперу "всего" за 880 или тысячу гривен, а идем прямо на сайт этого прекрасного театра, выбираем себе представление (я бы советовала "Дон Джованни" Моцарта в постановке Барри Коски, ведь какая Вена без Моцарта?) и покупаем настоящий(!) билет за адекватную цену. Не рискуя нарваться на мошенников, продающих подделки, или хитроумных дельцов, которые рады продать вам билет за тройную цену.

Там же, на сайте, можно забронировать экскурсию Венской оперой. Такие туры длятся 40 минут и ежедневно проводятся на немецком и английском языках, но есть и на итальянском, французском, испанском, русском, японском – надо просто записаться заранее. Надеюсь, доживем и до того времени, когда рассказ о Венской опере можно будет услышать и по-украински. Давно пора, ведь украинские солистки Ольга Микитенко, Зоряна Кушплер, Лена Белкина, Ольга Бессмертная и Ольга Кульчинская – звезды Венской оперы первой величины.

Если тратиться на оперу вы не планируете, можете посмотреть представление на большом экране, который... установлен на одной из стен здания. Многие так и делают, усевшись поудобнее на скамейке возле театра.

Теперь о Моцарте. Много Моцартов вы увидите в центре города – в париках и соответствующих костюмах. Они будут раздавать флаеры, предлагать экскурсии... Но след настоящего Амадея сохранился в Вене вблизи Штефансдома – на Домгассе (Соборной улице, по-нашему), 5. Это квартира, где композитор с семьей жил три года. Сейчас – музей. И аутентичного там немного – так называемый Дом Моцарта, скорее, музей-аттракцион, чем квартира, где "все, как при его жизни". Но на первом этаже – прекрасная музыкальная лавка, и, если вы меломан, то за аудио- и видео- вам туда.

Ну и еще один, связанный с Веной и музыкой, момент. Будет время вечером – обязательно сходите послушать орган в одну из прекрасных церквей, которыми богат центр города. Петерскирхе, Карлскирхе, Мария ам Гештаде, церковь миноритов, Вотивкирхе... Перечень культовых сооружений далеко не полный Лично я советую барочную Петерскирхе (церковь Святого Петра), где можно не только орган замечательный послышать, но и оперу, которую исполняют... в крипте (речь не о валюте, а о подземелье, конечно). Нигде, кроме Вены, такого чуда я не видела.

Ну и о самом музыкальном дне в году нельзя не вспомнить, ведь только раз в год в Вене проходит фантастический "Концерт в летнюю ночь" : Венский филармонический оркестр, один из лучших в мире, выступает вместе с исполнителями и дирижерами, чьи имена знает каждый поклонник классики. Только лучшие певцы. Только топовые дирижеры, в числе которых – признанные гении Густаво Дудамель (см. видео) и Зубин Мета, который в свои 85 – лицо спонсора этих концертов Rolex.

Организатор у мероприятия тот же, что и у конкурсов "Евровидение", "Еврохор" и "Евротанцы", крупнейшие мировые корпорации почитают за честь это мероприятие поддержать, а посетители не платят абсолютно ничего. Просто приезжайте в правильный день и возьмите то, на чем будете сидеть, потому что проходит действо под открытым небом, на лужайках у дворца Шенбрунн.

120–150 тысяч зрителей ежегодно. Причем без всяких обысков и ограничений. Все цивилизованно и комфортно. Следующий такой концерт состоится 16 июня 2022 – и люди уже сейчас(!) ищут жилье в Вене на эту дату. Потому что самое грандиозное в мире шоу классической музыки под открытым небом – то, о чем хочется рассказывать родным и друзьям, показывая фотографии и видео.

Экстравагантный художник, смелый архитектор, неординарный философ и эпатажный городской чудак. Фриденсрайх Хундертвассер (вообще-то, Фридрих Штовассер, но псевдо ему больше нравилось) оставил родному городу значительное художественное наследие – как картины, так и здания.

Зданий – три: знаменитый яркий Дом Хундертвассера (где до сих пор самые дорогие квартиры в Вене, даже несмотря на то, что туристы жизни не дают), Дом искусств (перестроенное художником здание мебельной фабрики) и... мусоросжигательный завод, больше похожий на дворец из диснеевских мультиков. Стоит увидеть хотя бы один из этих памятников постмодернизма ХХ века, чтобы понять: философия архитектора-самоучки, который их создал, нужна нам, нынешним, как воздух.

Он удивлял и раздражал, но за эпатажем были скрыты крайне важные послания. Человек должен жить в гармонии с природой. Человек должен творить и украшать мир, а не уничтожать его. Человек должен иметь смелость самовыражаться. К примеру, раскрасить свое жилье там, куда достанет его рука с балкона или из окна. Творения Хундертвассера – это не бетонные или кирпичные коробки, а гимн свободе. Не поленитесь дойти до них (или доехать на метро), и вы увидите не просто другую Вену, а другой мир.

Конечно, шницель – его здесь готовят везде. А не хотите мясную котлету – пригодится рыбный ресторан сети Nordsee, очень популярной на Западе и Севере Европе. За 10 евро получите вкусный обед, еще и бокал хорошего рислинга.

По тортом "Захер" идите в одноименное заведение у оперы. Но предупреждаю: придется постоять в очереди, а в очередях, не только здесь, а везде в Вене, следите за личными вещами. Рюкзак – только спереди, а не на спине, а если у вас сумка, то держите ее крепко в руке. Никаких телефонов и зажимов с деньгами в кармане брюк, потому что вытянут ваши кровные – глазом моргнуть не успеете.

За фирменными круглыми конфетами "Моцарткугель" и ликером "Моцарт" можно и в супермаркет: по крайней мере, там вы купите это счастье на пару-тройку евро дешевле, чем в сувенирных магазинах вблизи Штефансдома. А вот за вином стоит немного проехаться.

За каким? Конечно, за венским, местным! Ведь в этом городе есть свои виноделы, которые предлагают прекрасное домашнее вино и блюда национальной кухни в специальных заведениях. Хойригер – это что-то вроде нашей корчмы, только наливают там не водку и настойки, а вино (очень советую в Австрии белое и розовое) и угощают блюдами национальной кухни. По принципу шведского стола: платишь 20–30 евро один раз – лакомишься всем, что видишь.

Заведений таких в Вене много, но расположены они далековато от центра, поэтому местные гиды о них даже не вспоминают, а жаль.

И о кофе не вспомнить грех. Посидите напротив оперы в кафе "Аида", выпейте чашечку, послушайте восторженнных опероманов... А затем разворачивайте или открывайте в смартфоне карту – и ищите на ней улицу Кульчицкого, Kolschitzkygasse. Там вы найдете и наш, украинский, след, ведь улица названа в честь национального героя Австрии – украинского шляхтича, запорожского казака, выдающегося разведчика и дипломата Юрия Кульчицкого, который, по легенде, сварил в Вене первый кофе – и начал угощать им в первой венской кофейне "Под синей бутылкой".

1683 год был одним из самых страшных в истории этого великого города, ведь Вена едва не пала к ногам турецкого султана Мехмета IV. Главный визирь и военачальник Кара-Мустафа-паша почти дожал город осадой и вот-вот должен был праздновать победу, но, как это часто бывает, помешал кто-то незаметный. Казак Юрий, который в то время, освободившись из турецкого плена, жил в Вене и зарабатывал торговлей, вызвался пройти через круг турецких войск к императору Леопольду Габсбургу, герцогу Лотарингии Карлу и королю Польши Яну Собескому – и позвать на помощь.

В конце концов, произошло чудо: австрийско-немецко-чешско-польское войско и сотня запорожцев пришли на помощь, разбили турок. После чего Юрий получил в подарок дом (на той улице, где потом жил Моцарт, кстати) и 300 мешков ароматного кофе из запасов Кара-Мустафы-паши.

По иронии судьбы, противостоял венцам и нашему Кульчицкого тоже, можно сказать, украинец. Ведь мало того, что в жилах султана Мехмета текла кровь Роксоланы, так еще и матерью его была Надежда из Слобожанщины! Которая осталась в истории Османской империи как Хатидже Турхан-султан, последняя великая валиде эпохи "женского султаната". Меценатка, государственная деятельница – и блестящая интриганка, которая уже в 28 лет стала правительницей огромной могущественной державы.

Ну, и еще один интересный факт. "Ты – шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ, и самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь?.. Вавилонский ты повар, македонский колесник, иерусалимский пивовар, александрийский козолуп", – вспомнили? Письмо запорожцев турецкому султану. Мало кто знает, кому из султанов его писали, и туристы часто об этом спрашивают. Так своему же и писали! Неизвестно, научила ли мать Мехмета украинскому языку. Если да, то, пожалуй, прочел и получил удовольствие...

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