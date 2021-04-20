12 самых странных традиций разных стран мира, которые удивят каждого туриста

Кажется, что раньше разница между обычаями была больше, поскольку люди намного меньше переезжали и путешествовали, чем сейчас. Однако если присмотреться к деталям, то у жителей каждой страны обнаружатся свои особенности и традиции, понятные только им.

И это может вызвать весьма неоднозначную реакцию у приезжих. OBOZREVATEL решил узнать, какие существуют самые необычные и даже странные особенности поведения в разных странах.

1. Во Франции все при встрече целуются вместо пожатия руки или легких объятий. При этом принято целоваться как с мужчинами, так и женщинами, и детьми. Когда в компанию приходят новые люди, они непременно совершают своеобразный круг почета, чтобы поцеловать каждого из присутствующих.

2. В Лондоне в метро или в троллейбусе можно встретить женщину, наводящую марафет. И это может быть не только невинное подкрашивание губ увлажняющей помадой, но и полноценный маникюр с подрезанием кутикулы и нанесением сильно пахнущего лака для ногтей.

3. В Италии принято давать детям соску и разрешать пить из детской бутылочки до школьного возраста. Местные мамы так экономят свое время на стирке, а окружающие не считают сосание соски в 6 лет чем-то зазорным.

4. У испанцев особое представление о возрасте. Например, до 20 лет человек "чересчур молод". 20-35-летний человек – просто "молодой". 35-55 лет – "все еще молодой". 55-65 лет – "взрослый человек". Человека старше 65 можно назвать "в возрасте". Кроме того, в Испании принято принимать душ перед каждым выходом из дома.

5. Также в Испании у каждого гражданина сразу две фамилии: одна – от отца, вторая – от матери. Важно, что после свадьбы женщины не берут фамилию мужа, а сохраняют свою.

6. А вот в Мексике жители могут не знать настоящее имя и фамилию своего друга, поскольку в стране принято давать друг другу прозвища, связанные с физическими особенностями человека: его ростом, типом волос и так далее. И именно это прозвище используется при общении.

7. В Ирландии, если вы зашли в гости и мама друга приглашает вас к столу, вы должны отказаться несколько раз, даже если пришли, чтобы отведать специально приготовленный для вас пирог. А когда она начнет настаивать, тогда уже можно будет согласиться и сесть за стол.

8. В Германии не принято вешать на окна шторы и занавески, при том, что они довольно щепетильны во вопросах интимного и личного характера.

9. Также немцы питают особую любовь к домашним животным. Так, в торговые центры можно заходить с большими собаками, а кошек брать с собой на работу в офис.

10. Некоторые мексиканцы ставят бутылки с водой вокруг деревьев около своего дома или сада, чтобы собаки не справляли там нужду, когда проходят мимо.

11. В Великобритании самое главное правило для всех – быть вежливым. И нечему удивляться, если здесь любой вопрос будет начинаться со слов "пожалуйста" или "будьте добры".

12. В Германии относятся со всей серьезностью к правилам дорожного движения. Даже самое мелкое нарушение на дороге приведет к экзамену, местные называют его тестом на идиотизм. Он содержит каверзные вопросы, к примеру: "Сколько животных Моисей взял с собой в ковчег?" или "Сколько раз в году среднестатистический человек празднует свой день рождения?".

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