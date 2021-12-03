Ryanair запустит новые рейсы из Киева в Стокгольм и на греческий остров: названы цены на билеты

Компания Ryanair, один из крупнейших лоукостеров Европы, запустит два новых маршрута из киевского аэропорта "Борисполь". Один из них – в Стокгольм (столица Швеции), а второй – на греческий остров Керкира (Корфу).

Об этом пишет портал avianews. В Стокгольм из Киева первый самолет вылетит 29 марта 2022 года. Рейс будут обслуживать два раза в неделю – во вторник и в субботу.

Минимальная стоимость билета в одну сторону в апреле-мая будет составлять от 40 до 50 евро. Речь идет о путешествии с ручной кладью 40х25х20 см.

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Рейс на остров Керкира запустят уже летом – 7 июня 2020 года. Он будет осуществляться раз в неделю – по вторникам. Самый дешевый билет в одну сторону будет стоить 70-100 евро.

Издание предупредило: расписание вылетов может измениться из-за текущей ситуации в мире, связанной с распространениям коронавирусной болезнью. Более того, авиакомпания вообще может отметить рейсы, если страна примет решения закрыть границы.

Также может произойти ситуация, когда рейс будет выполнен, но из-за ограничений на въезд пассажир не сможет воспользоваться купленным билетом.

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