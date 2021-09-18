Та же Швейцария, только дешевле: как бюджетно и нескучно провести выходные в Румынии

Украинским туристам Румыния известна, главным образом, благодаря одному региону – Трансильвании – и замку Бран, который с легкой руки писателя Брэма Стокера ассоциируется с графом Дракулой. Но помимо этого раскрученного места, в Румынии есть множество других, не менее интересных. К тому же от нас до них рукой подать.

OBOZREVATEL узнал, как ярко и бюджетно провести выходные в Румынии, которой вы точно еще не знаете.

Для очередной двухдневной прогулки выбираю не Трансильванию, и даже не помпезный Бухарест, а ближайший к Украине регион – Южную Буковину, куда легко добраться из Черновцов. В будни с черновицкого автовокзала туда каждое утро отправляются автобусы, и за 240–260 гривен вы легко доедете до ближайшего крупного города Румынии – Сучавы.

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В 7:10 выехал – около 10 утра на месте. В выходные с транспортом сложнее, однако всегда выручит Blablacar: черновчане регулярно мотаются в Сучаву и Яссы за покупками и за те же деньги берут попутчиков или даже организуют небольшие шопинг-туры – в сучавский торговый центр Iulius Mall. Присоединиться к такому туру не проблема. А вот чтобы не было проблем после, на границе, внимательно читайте материал.

Итак, кого пускают в Румынию? Вакцинированным – зеленый свет, однако знайте: румыны признают только те четыре вакцины против коронавируса, которые разрешило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Это Comirnaty от компании Pfizer, Spikevax от Moderna, Vaxzevria от AstraZeneca и Janssen производства Johnson&Johnson.

Так что если вы привились китайским Sinovac-CoronaVac или Sinopharm, для въезда в Румынию вам нужен негативный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до момента пересечения границы. А там уж как повезет, ведь сотрудник румынского контрольно-пропускного пункта может попросить вас пройти тест повторно и в случае, если результат окажется положительным, отправить на изоляцию на 14 дней.

При мне шестерых пассажиров большого туристического автобуса повели на тесты, не поверив результатам украинских ПЦР. "Счастливчики" были в шоке: ехали с агентством в тур выходного дня, а застрять в чужой стране могут аж на две недели…

Если вакцина у вас "правильная" и COVID-сертификат для выезда за границу, со всеми данными и печатями, на руках – тоже не расслабляйтесь. На бумажку никто не посмотрит – обязательно нужен электронный сертификат в приложении Дія. Если не подтянут он в вашу Дію или есть только внутренний, а не международный – вас вернут обратно на Родину.

Вообще не установлена Дія в смартфон – тоже развернут, вежливо объяснив: ничем помочь не можем, это ваша программа и требования вашей стороны, обеспокоенной огромным количеством поддельных сертификатов. Когда скачаете – тогда и приходите. Если Дія вдруг дала сбой, не открылась на границе из-за проблем с интернетом или у вас просто разрядился телефон – опять же, ваши проблемы, решайте их дома.

Из моего шопинг-буса высадили троих, и меня в том числе – именно за то, что в программе Дія не было электронных сертификатов. На бумажный никто не взглянул. Пришлось пешком идти в Украину и уже там загружать документы, изрядно помучиться с необходимой для этого цифровой подписью, с проверкой фото, чуть ли не час вертеть головой…

– Ой, дочечка, як це сложно! – сокрушалась пенсионерка в платочке, глядя на мои старания. – Якби не румунський паспорт, я б, мабуть, уже й сина з онуками не побачила, вони в Румунії живуть. Бо ну хто мені таке чудо встанове? І куда встанове – на лоб? Хіба в баби такий телефон?

– Так цифрова країна, вона ж не для баби, – услужливо объяснил ей наш, украинский, таможенник. – Для баби вже тільки чотири дошки – і земельки трошки…

Затащив сертификат в Дію, собираюсь опять к румынам – на пеший переход, потому что бус ждать не стал. А на контроле разворачивается другая занимательная история: миловидная блондинка Лиля запуталась в паспортах. Оказалось, у нее их три: украинский, румынский, израильский. Выложив нашему таможеннику весь этот веер документов, она простодушно просит совета: "Как думаете, по какому к ним лучше въехать?".

К слову, среди тех, кто путешествовал в Румынию в нашем микроавтобусе, только с украинским паспортом была я одна. У всех черновчан были румынские, и это здесь в порядке вещей: "Если дают, почему не брать? Не имели бы мы права, нам бы и не давали. В Черновцах у всех по два, по три паспорта". "А как же закон?" – интересуюсь. "А кто законы составляет? У них у всех то американское гражданство, то израильское, то еще какое…". И ведь не возразишь!

У обладателей паспортов Румынии никто не спрашивал Дію и сертификаты. По словам самих румынских таможенников, вакцинироваться в этой стране можно хоть в торговом центре, хоть в том же замке Дракулы и других туристических местах. Даже прямо здесь, на границе. Но румыны, хотя и носят маски в общественных местах, прививаться от "короны" не спешат: "Надо, чтобы нас заставили. А пока никто особо не давит".

Сразу за КП – обменник (согласно курсу, 1 румынский лей – 6 грн 30 коп) и штук 20 желтых такси. Но не советую вестись ни на одно, ни на другое: леи лучше снять с карточки в банкомате в той же Сучаве или ближайшем поселке Серет, а таксисты явно рассчитывают на то, что вы из Украины везете мешок денег. До Сучавы (54 километра) меня собирались домчать и за 60 евро, и за 45…

Я оказалась хитрее: дошла до ближайшего придорожного отеля и попросила администратора вызвать такси. В итоге доехала примерно за 20, сугубо по счетчику, и вез меня как раз тот водитель, который изначально кричал про 60 евро. Сказать, что он был рад узнать, кого забирает из отеля "по минималке", – не сказать ничего.

Местные таксисты, как правило, понимают украинский и неплохо на нем изъясняются. Все они из пограничного поселка Серет, где говорят как по-румынски, так и по-украински. "Мы сами не знаем, кто мы – румыны, украинцы? Буковинцы, так правильно", – объяснил в пути 55-летний Марчел, который таксует здесь последние пять лет.

До этого был на заработках, пока позволяло здоровье: "Половина Румынии – в Германии на полях. Фасоль собирают, лук, морковку… Евросоюз дал нам две вещи: если сил хватает, можно поехать и больше заработать, потому что тут средняя зарплата 300-350 евро, а там – полторы, две тысячи платят. Ну и дороги хорошие – строили румыны по евростандартам".

Дороги и правда отличные, и долетаем мы до Сучавы минут за 30. Времени на то, чтобы осмотреть достопримечательности, предостаточно.

Что смотреть в Сучаве? Обязательно – Тронную крепость. Потому что Сучава не просто красивый город, а город, который был столицей Молдовы (этот регион Румынии как раз и есть историческая Молдова), и сделал его столицей наш подольский князь Юрий Кориятович – тот самый, которому мы обязаны наличием красавицы-крепости в Каменце-Подольском. В 1370-е годы его пригласили править Молдовой, и Юрий согласился. Властвовал недолго, но оставил о себе добрую память – старейший храм Сучавы, церковь Георгия Победоносца. Именно этого святого с тех пор считают защитником и символом города.

В Сучаве родился будущий украинский религиозный деятель и меценат Петр Могила, и здесь же, обороняя крепость, пал в бою 20-летний зять молдавского господаря Василия Лупу и сын украинского гетмана Богдана Хмельницкого Тимофей.

В средние века Тронная крепость была резиденцией молдавских господарей, и даже сейчас, после многочисленных разрушений, выглядит впечатляюще, так что за фото в Instagram вам сюда. И церковь Святого Георгия, даже если культовые сооружения вам не особо интересны, советую посмотреть: фрески впечатляют. Хоть и не так сильно, как те, которые можно увидеть, отъехав от Сучавы на пару десятков километров.

Южная Буковина славится уникальными фресками. Они сохранились в монастырях и церквах XV – XVI веков, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сучевица, Молдавица, Путна, Арборе, Воронец, Петровцы, Гумор… Боюсь забыть какую-то точку на карте, но во всех названных есть потрясающие храмовые сооружения – с крышами, похожими на шляпки грибов. Такие крыши нужны, чтобы защитить от дождя и снега… внешние фрески, ведь эти церкви расписаны как внутри, так и снаружи.

Я видела их все, и вы запросто сможете это сделать, причем даже за день, если зададитесь целью посмотреть на самые яркие и нарядные церкви в мире и приедете своим транспортом. Если же, как я, решите путешествовать рейсовыми автобусами, понадобится дня два. Автобусы, к слову, новые и весьма удобные, даже те, что ходят по селам. На все билеты мне понадобилось порядка 50 лей – 315 гривен. Ну а если вы не настроены так активно кататься, даю свой топ-3 – какие из этих впечатляющих памятников смотреть обязательно.

"Игра престолов", румынская Сикстинская капелла и бесценное украинское сокровище

На первом месте – Воронец и старинная церковь кого? Правильно, Георгия Победоносца. Построенная всего за три месяца и три недели в 1488-м – по велению самого почитаемого правителя Штефана чел Маре (прозвище переводится как "Великий"). "Принял хрупкую глиняную страну, – говорят о нем, – а оставил крепкое каменное княжество".

Если бы о воеводе, короле, князе – называйте как угодно, не ошибетесь – Штефане сняли сериал, это была бы вторая "Игра престолов", потому что судьба у него удивительная. В юности прятался в Венгрии от кровожадного дяди, который свергнул с престола его отца. Потом вернул себе трон, заручившись поддержкой… Влада Дракулы. Женился на киевской княжне Евдокии – жаль только, прожила она недолго. Отбил у турок стратегически важную Килию и изрядно портил кровь мощнейшему султану из династии Османов – Мехмету Завоевателю.

А после каждой победы строил прекрасную церковь, и в итоге возвел их аж 44 – на территории нынешних Румынии, Молдовы и даже в Греции на Афоне. Считался самым рьяным защитником христианства в этой части Европы – как, впрочем, и его союзник Дракула. Только Дракула был католиком и благословение на войну с турками получал от Папы, а православный Штефан – от своего духовника Даниила Отшельника, позже причисленного к лику святых.

По легенде, праведник дал воеводе совет, как разбить турок, и в знак благодарности тот построил церковь в Воронце, посвятив ее Георгию Победоносцу. Изображение святого на белом коне, который топчет копытами страшного змея, неплохо сохранилось – оно на стене у самого входа. Но когда смотришь на огромную, во всю стену, внешнюю фреску "Страшный суд", понимаешь, почему эту церковь называют Сикстинской капеллой Восточной Европы.

Здесь Бог-Отец, глядящий с небес, Иисус в роли высшего судьи, цари и пророки, чьи истории читаешь, словно текст: вон Давид и его гусли, Даниил, брошенный ко львам, а там – Иона и кит… Геенна огненная, куда падают грешники, разумеется, тоже есть – в правом нижнем углу. Изображения, сделанные в XVI веке, отлично сохранились, хорошо видны надписи кириллицей – для тех, кто был обучен грамоте. А кто читать-писать не умел – впечатлялись картинками. Как не уверовать, глядя на такую красоту?

Румыны очень берегут эти церкви. Храм действующий, рядом с ним – женский монастырь Румынской православной церкви (в Румынии с 1856 года свой патриархат, и никто не задает вопросов, зачем это нужно и почему это важно), но жечь свечи в храме запрещено – это можно делать в специальных лотках во дворе. Даже снимать внутри (а внутри ведь тоже потрясающие фрески!) запрещено: монахини строго за этим следят.

Однако по поводу того, в чем можно входить в церковь, а в чем нельзя, предубеждений нет. Никто не заставляет женщин надевать паломнические юбки поверх брюк или прикрывать голову 20 раз юзанным "дежурным" платком. Пришла, билет купила (взрослый – 63 гривни, детский в два раза дешевле) – уже молодец.

За те годы, что церковь в Воронце служит мощнейшим туристическим магнитом, она обросла и сувенирными лавками, где туристы могут приобрести магнитики, вышиванки (точно такие, как в Черновцах), писанки, деревянные ложки, вино и мед, а также красивейшими шале – прямо как в Швейцарии. "Неужели в таких дворцах живут местные?" – удивилась я, и официанты в ресторанчике румынской кухни объяснили: "Нет, наши так не живут. Нужно лет 10 всей семьей быть на заработках, чтобы построить такой гостевой дом – для туристов".

Просторный двухместный номер со всеми удобствами в подобном шале обойдется в 700–900 гривен. Можно найти и за 600, и, разумеется, за пару тысяч – на любой кошелек. Но и там, где дешевле, и где дороже из окон виден потрясающий карпатский (чуть не написала "альпийский") пейзаж. А самые красивые шале именно те, в которых есть румынская изюминка – деревянная "рыбья чешуя" на стенах. Ни в Германии, ни в Швейцарии так дома не украшают.

Рестораны тоже на любой вкус, и цены вполне приемлемые: за 100–120 гривен вы и мамалыгу попробуете, с овечьей брынзой, сметаной, шкварками, и крафтовое местное пиво. Но этой мамалыги будет так много, что как бы не пришлось искать, с кем разделить неподъемную порцию. То же самое можно сказать о любимом мясном блюде румын, которое называется "мититеи": вкусно, сытно, но очень много.

Пешком от Воронца, мимо всех этих шале, можно за полчаса дойти до поселка побольше – Гура-Гуморулуй. А оттуда за 60 гривен вернуться на автобусе в Сучаву. Разумеется, посмотрев на памятник Ольге Кобылянской, ведь именно здесь родилась знаменитая украинская писательница. Дом, к сожалению, не сохранился – известно только, что он был неподалеку от другой расписной церкви, монастыря Гумор, и, скорее всего, в детстве Ольга любовалась теми же прекрасными фресками.

На втором месте в моей топ-тройке – село Сучевица. Там вы узнаете, что такое древний молдавский монастырь-крепость, и увидите еще одну, единственную в своем роде, внешнюю фреску – "Лестницу праведников". Церковь в Сучевице на столетие моложе той, что в Воронце, и строили ее после смерти Штефана Великого. Однако в том же самобытном стиле, который придумали и ввели при его правлении.

На третью ступеньку "хит-парада" ставлю монастырский комплекс Путна (туда легко добраться как из Сучавы, так и из городка Радовцы, или Радауцы). Монастырь, который называют местным Иерусалимом, был основан как раз при Штефане, в 1466 году, и легендарный правитель, а также его потомки похоронены именно здесь. Однако времена Штефана помнит лишь одно сооружение – Казначейская башня.

Остальные постройки – восстановленные, ведь обитель трижды горела, сильно пострадала от землетрясений и четырежды была разграблена: местными разбойниками, затем, как ни прискорбно признавать, украинскими казаками Тимофея Хмельницкого, потом турками и русским войском.

Но интересна Путна тем, что среди уцелевших ее сокровищ, – корона столь любимого народом Штефана и… бесценный памятник письменности, причем не молдавской или румынской, а староукраинской. Нашей. Путненское Евангелие, написанное на пергаменте и датируемое второй половиной XIII века. Как утверждают исследователи, написано оно на Галичине либо Волыни. Зачем об этой книге знать? Вопрос риторический. Особенно когда нам до сих пор рассказывают, что украинский язык – это искаженный русский…

XIII век, письменная фиксация. Уникальная книга, которая, к сожалению, до сих пор не особо интересна украинским историкам литературы. Заедете в Путну – хотя бы сфотографируйтесь рядом с этим свидетельством существования нашего языка и письменности, которое ждет нас уже семь веков.

Ну и в конце, ясное дело, о самом важном. О шопинге, ради которого в Румынию приезжают чаще всего. Что отсюда везут?

Черную керамику, которую делают только в селе Маржиня под Сучавой. Разумеется, вино – Cotnari, Jidvei и других местных производителей. Его здесь много, оно недорогое, и выбор очень большой. Ликеры – вишневый и черничный, так называемую афиновку, которую можно купить гривен за 180. Вкуснейший местный сыр в еловой кор е.

Черновчане хвалят румынскую обувь фабрики Marelbo, а также ассортимент одежды ходовых брендов типа H&M и Waikiki в уже упомянутом торговом центре Iulius Mall, однако не совсем понятно, почему: все то же самое есть у нас. Да и ввозить в Украину румынские товары можно только на 50 евро. В общем, что отвечать на таможне, если спросят, вы уже знаете…

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