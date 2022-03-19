Рубль обесценился, карты не работают: российские туристы застряли в Таиланде и пожаловались на проблемы из-за санкций

Российские туристы, которые массово не могут вылететь в РФ из отдыха в Таиланде, пожаловались на возникшие из-за санкции проблемы. Путешественники не могут рассчитаться картами, обменять свои рубли, которые, кстати, обесценились, и получить вид на продление пребывания в стране.

Об этом сообщили пропагандисты из "РИА новости" и TourProm. Интересно, что власти никак не могут помочь своим гражданам, поэтому у россиян возникает все больше вопросов к чиновникам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По мнению одной из российских туристок, ее соотечественники попали в такую же ситуацию, как в 2020 году, во время коронавирусных ограничений, однако с одной ощутимой разницей – правительство Таиланда и местные жители теперь не рвутся им помогать.

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Гражданка РФ объясняет это тем, что два года назад Таиланд ожидал волну туристов из России после окончания пандемии, а сейчас, в свете введенных санкций, местные власти уже на это не рассчитывают.

"Видимо, тайцы поняли, что российского сезона не будет, поэтому получить по 1900 бат за продление виз – это их последний шанс. А 1900 бат теперь на рубли 7600 руб. А если семья 2-3 человека? Это при том, что карты не работают", – говорится в комментарии.

В общем, россиянка выделила три главные проблемы, которые возникли у нее после отмены рейсов:

1. Рубль подешевел и к бату, национальной валюте Королевства Таиланд, курс стал невыгоден – 1:4. При этом цены остались на прежнем уровне;

2. Снять наличные с карточек, чтобы рассчитаться в гостиницах и магазинах, россияне не могут, потому что они отключены от системы Swift, платежных систем Mastercard и Visa;

3. Даже если есть наличные рубли, в Таиланде они никому не нужны. Их не меняют.

Сообщается, что с продлением виз у россиян в Таиланде также возникли серьезные проблемы. Только в Паттайе десятки человек уже потеряли легальный статус пребывания по окончании виз и 30-дневных штампов, пишут пропагандисты.

"Мы обратились в посольство России с просьбой выдать нам письма в иммиграционную полицию, чтобы по этим письмам продлить визы, но нам не смогли помочь. Полица принимает такие письма только на острове Пхукет, где их выдавало российское генеральное консульство", – пояснили туристы из РФ.

Кроме этого, тем путешественникам, которые смогли в первые дни получить продление, для легального пребывания нужно указать временное место проживания (обычно во время отдыха указывают отель), но после выселения это стало для россиян проблемой.

"Подтвердить адрес проживания, например, если людей расселили в арендованном кем-то из россиян доме или квартире, быстро не получается. Это нужно уговаривать владельцев, потому что от арендатора такого письма-подтверждения не примут", – говорится в комментарии.

Генеральный консул посоветовал застрявшим гражданам РФ при выезде из Таиланда, если это удастся, заплатить штраф за нелегальное пребывание в стране сверх срока виз и разрешений. По его словам, это единственный способ законно решить этот вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая ситуация произошла и на курортах Египта. Россияне не могут вылететь домой и жалуются на условия в отеле, предоставленном им для временного пребывания.

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