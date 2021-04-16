Жителя Британии "переправили" самолетом через океан в ящике: как ему это удалось

В 1965 году валлиец Брайан Робсон смог "переправить" себя самолетом через океан в деревянном почтовом ящике. 19-летний парень очень хотел вернуться домой в Кардифф (город на юге Уэльса), но не мог позволить себе авиаперелет из австралийского Мельбурна в Лондон.

Такое путешествие оказалось опаснее, чем он себе представлял, и почти стоило ему жизни, но он выжил и смог рассказать свою невероятную историю в книге, сообщает ВВС. Кроме того, мужчина до сих пор ищет ирландцев Пола и Джона, чьих фамилий не помнит, которые помогли ему тогда выбраться (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще подростком Брайан устроился на работу в Викторианские железные дороги по программе содействия иммиграции в Австралии, но там ему очень не нравилось. Правда, просто купить билет домой парень не мог – он обязался провести в стране два года. Его транспортные расходы оплатило правительство Австралии, и ему пришлось бы отдать примерно 800 фунтов стерлингов (сейчас это $1100), чтобы возместить их и еще профинансировать дорогу домой.

Тогда он придумал отправить себя домой как "груз" и обратился за помощью к ирландцам Полу и Джону. Они работали вместе с ним, также первый имел доступ к печатной машинки для оформления соответствующих документов. Сначала ребята подумали, что Робсон сошел с ума, но ему убедить их присоединиться к авантюре.

Парни помогли знакомому залезть в деревянный ящик, размером с небольшой холодильник. Брайан поместил туда подушки, взял фонарик, чемодан и две бутылки (для воды и мочи), сам же внутри не мог протянуть ноги и повернуться.

Несмотря на азарт и большое желание вернуться домой, путешествие Робсона оказалось тяжелее и опаснее, чем он мог себе представить. Парень должен был лететь прямым рейсом в Лондон, но груз переправлялся гораздо медленнее по маршруту через Лос-Анджелес (США). Когда самолет приземлился сначала в Сиднее, несмотря на надпись "этой стороной вверх" на ящике, его на 22 часов оставили стоять фактически на голове – Брайан страдал от невыносимой боли и терял сознание.

"Я провел в ящике пять дней и оказался в грузовом ангаре. Думал, что уже в Лондоне. Мог пошевелить рукой, чтобы добраться до фонарика, но пальцы застыли, поэтому я его уронил. И вот услышал голоса, которые говорили: "Что там происходит?"... "Там тело", – вспомнил Робсон и добавил, что тогда "начался ад".

Ведь к самолету, который приземлился в Лос-Анджелесе, сбежались охрана аэропорта, представители ФБР, ЦРУ, приехала и скорая помощь. Брайана доставили в больницу, где он постепенно снова смог двигать конечностями. К счастью для валлийца, американцы не выдвинули ему обвинений, зато отправили в Лондон в самолете – на этот раз в салоне.

Теперь, в возрасте 76 лет, Брайан Робсон написал книгу о своем большом приключеним – "Побег в ящике", которая должна выйти в конце апреля 2021-го. Оглядываясь назад, он признался: не может поверить, что ему пришла в голову такая идея.

"Это была глупость. Если бы мои дети попробовали такое сделать, я бы их убил. Но это были другие времена, – сказал он и добавил о друзьях-ирландцах, с которыми потерял связь: – Если бы мы снова встретились, я просто хотел бы сказать, что мне жаль, что втянул их в это, и я очень скучал по ним, когда вернулся. Хотел бы угостить их выпивкой".

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