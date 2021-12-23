Женщины с 'попой, как у Ким Кардашьян' устроили переполох в самолете. Фото и видео

Американка по имени Андреа Гальегос летела из Майами в самолете с женщинами, которые, по всей видимости, недавно сделали бразильскую подтяжку ягодиц и не смогли спокойно сидеть в креслах. До того, как был совершен полет, они стояли на коленях, на сидениях.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в TikTok. "Итак, я села на свой рейс сегодня, а вокруг меня сидящие сделали операцию", – написала Андреа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

После этого девушка перевела камеру и показала другую женщину. По ее словам, они не были знакомы друг с другом.

"Помните, дамы, если вы собираетесь сделать подтяжку ягодиц (BBL), не забудьте о перелете домой. Возьми с собой что-нибудь удобное для колен", – написала Гальегос.

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Добавим, что обычно врачи рекомендуют воздержаться от перелетов и поездок, чтобы снизить риск осложнений, ведь путешествия по воздуху оказывает давление на ягодицы.

"Я говорила с этими женщинами перед взлетом, они сказали, что им было комфортно. Они рассказывали о своем выздоровлении и делились фотографиями в соцсетях. Им нужно было сесть и пристегнуть ремни для взлета, по пока не было это объявлено, сидели вот так", – добавила американка.

Отметим, что ролик набрал более 11 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

"Это весело, но в то же время их жалко", "Мне было бы так неловко, а еще это небезопасно", "Потерянный народ", "Я бортпроводник и довольно часто вижу этих женщин на рейсах в Майами. Я бы на их месте не тратил деньги на BBL, а вложил бы их в ремонт дома", "Интересно, как они пристегнут ремень безопасности", – пишут люди.

К слову, "бразильская подтяжка ягодиц", процедура, которая подразумевает перемещение и инъекции жировой ткани. Другими словами, пациент проходит операцию по липосакции жировых отложенных из живота, бедер и ляжек.

Издание ВВС исследовало, почему эта операция рискованна, отметив, что после нее в среднем по всему миру из 3 тысяч пациентов умирает один. Женщины, прошедшие этот путь, в результате обращались за медицинской помощью.

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