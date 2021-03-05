Жена Влада Ямы рассказала об особенностях отдыха в Мексике. Фото

Жена известного украинского танцора Влада Ямы Лилия рассказала о поездке в Мексику и как они туда добирались. Также она поделилась снимками в купальнике, позируя на пляже.

Звездная пара побывала в городе Тулум. По словам Ямы, это был незабываемый отдых. Соответствующий пост Лилия опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в 4:25 Яма с супругой выехали в аэропорт Майами и спустя 1 час 20 минут полета оказались в Канкуне. Затем еще через 1,5 часа они добрались до Карибского побережья в городе Тулум.

"Среди отелей Тулума преобладают небольшие дизайнерские бутик-отели (у нас как раз был такой), каждый с уникальной концепцией. В интерьерах используются только натуральные материалы и все мега стильно, а меню разрабатывается ведущими шеф-поварами мира", – рассказала Яма.

Кроме того, Лилия добавила, что отдых им понравился тем, что там практически не было людей, а только океан, песок и солнце. Их небольшой отель был окутан экзотическими кустами и пальмами.

Жена танцора подчеркнула, что пляжи Тулума считаются лучшими на Карибском побережье и вообще в Мексике.

"Чего только стоит белоснежный нежнейший песок, изумрудная вода и ласковое солнце. Энергетика этого места потрясающая. Портал чистой энергии счастья", – подытожила Яма.

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