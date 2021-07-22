Зеленое море – отвратительное зрелище: туристы показали отдых в Одесской области без купюр. Видео

Туристы пожаловались, что в популярном украинском курорте Грибовка море стало зеленого, почти салатового цвета. По их словам, из-за огромного количества водорослей у берега невозможно нормально поплавать.

Этими подробностями поделился турист-блогер Евгений Панюта, который наглядно продемонстрировал, какое море в Грибовке летом 2021 года. Чистое море на этом курорте все же есть, но для этого необходимо проплыть 70-80 метров от берега. Об этом мужчина сообщил на своем Youtube-канале (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Водоросли в воде присутствуют, а из-за того, что еще и штормит, вода получается по цвету прямо зеленая-зеленая. Я бы сказал, что даже салатовая. Чтобы ощутить настоящую, чистую воду, нужно добираться на косу. Здесь вода классная. Именно вот самая жесткая полоса этих водорослей – метров 15-20 от берега", – объяснил отдыхающий.

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Тем не менее, плюсы есть: в Грибовке достаточно широкие пляжи, и даже при самом большом потоке туристов найдется свободное место для комфортного отдыха.

Также песок на пляже чистый и мягкий, что является еще одним приятным бонусом.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что курортный поселок Затока в Одесской области в этом году посетили тысячи украинцев. Блогеры пожаловались на зеленое море, толпы людей, мусора на побережье, ужасные пробки и ямы на дорогах.