В отелях Турции может существенно измениться меню из-за дефицита продуктов: что ждет туристов

Из меню гостиниц в курортной Турции уже в 2022 году могут исчезнуть такие продукты, как молоко, яйца и белое мясо. Поставщики перечисленных товаров жалуются, что им не выгодно содержать молочный скот, поэтому они отправляют его на убой.

Об этом заявил Президент Ассоциации молока и молочных продуктов Манавгата (MASUB) Билл Ай, сообщает издание Turkiye Turizm. Он также отметил, что, вероятно, уже в следующем году туристам придется примириться с дефицитом, если в дело не вмешается правительство.

"Если это не предотвратить, компании-поставщики, доставляющие продукты в отель во время туристического сезона 2022 года, могут столкнуться с трудностями в отношении молока, молочных продуктов, яйиц и белого мяса", – говорится в заявлении.

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Билл Ай объяснил, что такая ситуация связана с тем, что производители начали работать себе в убыток. Цена на содержание животных намного выше прибыли от них.

Эксперт подчеркнул, что в сложившихся условиях поставщики смогут работать всего три месяца, а затем им понадобится поддержка государства.

"Полтора года назад 50 килограммов молочного корма стоили 60 лир, а сегодня – 180 лир. Стоимость 1 литра сырого молока составляет 4,7 лиры. Однако себестоимость 1 литра молока для производителя составляет 5,6 лиры", – привел пример Президента Ассоциации молока.

Он также подчеркнул, что в год один курортный городок Манавгата, считающийся третьим по величине городом провинции Анталия, потребляет 100 млн. яиц и 12 тысяч тонн белого мяса (птица, телятина, кролик).

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