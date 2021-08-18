В Одессе заметили военные вертолеты и корабли: что происходит. Видео

В популярной Одессе вовсю готовятся к празднованию Дня Независимости Украины. Над пляжами летают вертолеты, а в море ходят большие корабли, что пугает некоторых туристов.

Кроме того, военные оркестры репетируют свои выступления. О том, что сейчас происходит на известном украинском курорте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Одессу ожидает ряд официозных мероприятий, фестивалей и морской парад. Также запланировано торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники.

Видео дня

Таким образом на кадрах можно увидеть, как на популярном курорте готовятся ко Дню Независимости. Большие корабли "атаковали" море, а несколько вертолетов летают чуть ли не над головами отдыхающих.

К слову, Украина планирует потратить около 100 млн гривен на торжества ко Дню Независимости. Распорядителем праздника выступает государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины".

Напомним, что на День Независимости Украины в 2021 году граждане получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Один из них – понедельник, 23 августа – нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ко Дню Независимости Украины Ниагарский водопад, который находится на границе Канады и США, осветят в национальные сине-желтые цвета. Эта торжественная акция создана по инициативе украинского посольства.