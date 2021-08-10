В Кирилловке после потопа туристы устроили шуточную "Олимпиаду". Видео
В сети опубликовали забавный ролик, в котором видно, как в популярной Кирилловке туристы развлекаются после ливня, затопившего улицы. Водители машин показали, как ездят по лужам, а в этот момент другие мужчины оценивали это, сидя на обочине.
Соответствующее видео разместили на странице в Instagram "Мелитополь Подслушано" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В сети многие посмеялись с ситуации.
В кадре видно, как большой автомобиль погружается в огромную лужу, образовавшуюся в Кирилловке после дожде. В этот момент на обочине трое мужчин сидели на стульчиках и поднимали плакаты, оценивая "мастерство" водителей.
"Олимпиада 2024 в Кирилловке", – коротко подписал ролик автор.
Пользователям сети понравилось шуточное видео. Они оставили забавные комментарии под публикацией.
"Самое позитивное видео с моря", "Люди развлекались как могли", – пишут люди.
К слову, поселок Кирилловка в Запорожской области и село Железный Порт на Херсонщине ушли под воду после сильных ливней. В курортных населенных пунктах затопило улицы и базы отдыха.
Также в сети опубликовали ролик, в котором видно, что с пляжей популярной Кирилловки лопатами убирают мертвых медуз. После этого их вывозят за пределы территории.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки, на которых показали, что популярную Кирилловку снова атаковали медузы. Живность лежит прямо на побережье, но туристов это не очень смущает.